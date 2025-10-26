В рф испытали крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой: говорят, преодолела около 14 тыс. км

российский диктатор владимир путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием главы генштаба российской армии валерием герасимовым и командующими. Во время встречи герасимов рассказал, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены, пишет УНН со ссылкой на росСМИ

Детали

По словам герасимова, испытание прошло 21 октября. Ракета преодолела около 14 тысяч км и находилась в воздухе примерно 15 часов. Начальник российского генштаба также заявил, что ракета продемонстрировала возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны.

"Это не предел",— сказал путин и предложил "определить возможные способы применения" и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских вооруженных силах.

Дополнение

Как отметили в Институте изучения войны, угрозы кремля военным ответом на вероятное предоставление США Украине ракет Tomahawk являются последним шагом в его давних риторических усилиях убедить Запад, что победа россии в Украине неизбежна из-за якобы военной мощи и преимуществ рф над Украиной и Западом в целом.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с путиным вопросы ядерного оружия, в частности, деэскалацию. Он считает такой подход уместным.