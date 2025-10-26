В рф испытали крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой: говорят, преодолела около 14 тыс. км

$41.900.00
48.550.00
ukenru
Эксклюзив
10:52 • 370 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 912 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 3312 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 12001 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 7620 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 10601 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
07:48 • 14168 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 35923 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65053 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 58955 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
57%
743мм
Популярные новости
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатораPhoto26 октября, 02:19 • 41515 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей26 октября, 02:41 • 39593 просмотра
Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование26 октября, 03:16 • 6338 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto05:24 • 29262 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек09:16 • 5410 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 11984 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 53971 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 82463 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 65858 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 86976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Александр Сырский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 29759 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 35655 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 36274 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 37208 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 39791 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
Отопление

В рф испытали крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой: говорят, преодолела около 14 тыс. км

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Испытания российской крылатой ракеты прошли 21 октября. В рф уверяют, что "Буревестник" якобы преодолел около 14 тысяч км и находился в воздухе примерно 15 часов.

В рф испытали крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой: говорят, преодолела около 14 тыс. км

российский диктатор владимир путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием главы генштаба российской армии валерием герасимовым и командующими. Во время встречи герасимов рассказал, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены, пишет УНН со ссылкой на росСМИ

Детали

По словам герасимова, испытание прошло 21 октября. Ракета преодолела около 14 тысяч км и находилась в воздухе примерно 15 часов. Начальник российского генштаба также заявил, что ракета продемонстрировала возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны.

"Это не предел",— сказал путин и предложил "определить возможные способы применения" и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских вооруженных силах.

Дополнение

Как отметили в Институте изучения войны, угрозы кремля военным ответом на вероятное предоставление США Украине ракет Tomahawk являются последним шагом в его давних риторических усилиях убедить Запад, что победа россии в Украине неизбежна из-за якобы военной мощи и преимуществ рф над Украиной и Западом в целом.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с путиным вопросы ядерного оружия, в частности, деэскалацию. Он считает такой подход уместным.

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Соединённые Штаты