"Ігнорує реальність": в ISW прокоментували погрози кремля відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk
Київ • УНН
Погрози кремля військовою відповіддю на ймовірне надання США Україні ракет Tomahawk є частиною давніх риторичних зусиль переконати Захід у неминучості перемоги росії. Аналітики ISW зазначають, що росія ігнорує реальність мінімального прогресу та високих втрат, використовуючи погрози для приховування власних військових слабкостей.
Погрози кремля військовою відповіддю на ймовірне надання США Україні ракет Tomahawk є останнім кроком у його давніх риторичних зусиллях переконати Захід, що перемога росії в Україні неминуча через нібито військову потужність та переваги рф над Україною та Заходом загалом. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що москва своїми постійними спробами зобразити перемогу росії як неминучу "ігнорує реальність того, що російські війська продовжують здійснювати лише мінімальний, виснажливий прогрес з непропорційно високим рівнем втрат, і що Росія навряд чи досягне своїх стратегічних цілей в Україні силою в короткостроковій чи середньостроковій перспективі".
росія часто використовує загрози, включаючи брязкання ядерною зброєю, щоб приховати власні військові слабкості росії та хибні твердження про те, що Захід та Україна ескалюють війну, щоб виправдати ескалацію з боку росії
За їхніми спостереженнями, росія ескалює війну в Україні, як тільки розробляє нові системи озброєння та тактику, які, на думку рф, допоможуть її військовим зусиллям.
"росія продовжуватиме ескалувати війну в будь-який момент на свій вибір у майбутньому, незалежно від того, чи надасть Захід Україні військову допомогу. кремль, зокрема, не надав жодних гарантій, що росія утримається від ескалації війни в Україні, навіть якщо Сполучені Штати утримаються від постачання Україні ракет Tomahawk, - прогнозують в ISW.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін назвав заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Україна таки отримає далекобійну зброю - Tomahawk - спробою ескалації, а також пообіцяв "серйозну, якщо не сказати приголомшливу" відповідь на можливі удари України цими ракетами по рф.
