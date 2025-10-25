$41.900.14
"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Угрозы кремля военным ответом на вероятное предоставление США Украине ракет Tomahawk являются частью давних риторических усилий убедить Запад в неизбежности победы россии. Аналитики ISW отмечают, что россия игнорирует реальность минимального прогресса и высоких потерь, используя угрозы для сокрытия собственных военных слабостей.

"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk

Угрозы кремля военным ответом на вероятную передачу США Украине ракет Tomahawk являются последним шагом в его давних риторических усилиях убедить Запад, что победа россии в Украине неизбежна из-за якобы военной мощи и преимуществ рф над Украиной и Западом в целом. Об этом говорится в материале Института изучения войны, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что москва своими постоянными попытками изобразить победу россии как неизбежную "игнорирует реальность того, что российские войска продолжают осуществлять лишь минимальный, изнурительный прогресс с непропорционально высоким уровнем потерь, и что Россия вряд ли достигнет своих стратегических целей в Украине силой в краткосрочной или среднесрочной перспективе".

россия часто использует угрозы, включая бряцание ядерным оружием, чтобы скрыть собственные военные слабости россии и ложные утверждения о том, что Запад и Украина эскалируют войну, чтобы оправдать эскалацию со стороны россии

- указывают аналитики.

По их наблюдениям, россия эскалирует войну в Украине, как только разрабатывает новые системы вооружения и тактику, которые, по мнению рф, помогут ее военным усилиям.

"россия будет продолжать эскалировать войну в любой момент по своему выбору в будущем, независимо от того, предоставит ли Запад Украине военную помощь. кремль, в частности, не предоставил никаких гарантий, что россия воздержится от эскалации войны в Украине, даже если Соединенные Штаты воздержатся от поставок Украине ракет Tomahawk, - прогнозируют в ISW.

Напомним

российский диктатор владимир путин назвал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина все-таки получит дальнобойное оружие - Tomahawk - попыткой эскалации, а также пообещал "серьезный, если не сказать ошеломляющий" ответ на возможные удары Украины этими ракетами по рф.

Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk23.10.25, 01:55 • 21800 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина