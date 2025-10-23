Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал сложностью передачу Украине ракет Tomahawk из-за того, что украинским военным понадобится от шести месяцев до года, чтобы научиться ими пользоваться. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг американского лидера с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Детали

Американский лидер заявил, что проблемой с ракетами Tomahawk является то, что многие люди не умеют ими пользоваться, а обучение обычно длится по меньшей мере шесть месяцев, а часто - до года.

Он подчеркнул, что эти ракеты чрезвычайно сложны, мощны и точны, и именно поэтому их трудно освоить.

Проблемой с Tomahawk является то – и многие люди не знают об этом – что понадобится как минимум шесть месяцев, а обычно год, чтобы научиться ими пользоваться. Они очень сложны - сказал Трамп.

Трамп добавил, что США знают, как ими пользоваться, но не планируют обучать других и не собираются запускать эти ракеты в ближайшее время.

По его убеждению, единственный способ, которым Tomahawk может быть запущен, "это если мы его запустим, а мы этого не сделаем".

Напомним

17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Одной из ключевых тем разговора Трампа и Зеленского будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Президент Зеленский в интервью NBC news заявил, что Дональд Трамп не отказал в поставках ракет Tomahawk Украине. Это дает надежду на получение оружия, которое может изменить ход войны.

По словам Дональда Трампа, США не могут отдать все свое оружие Украине, поскольку это угрожает интересам страны. Он отметил, что США сами нуждаются в Tomahawk, которые просит Украина.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация президента Трампа продолжит работу над миром в Украине столько, сколько потребуется. Он также отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно предоставления Украине ракет Tomahawk.

