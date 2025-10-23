Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав складністю передачу Україні ракет Tomahawk через те, що українським військовим знадобиться від шести місяців до року, щоб навчитися ними користуватися. Про це інформує УНН з посиланням на брифінг американського лідера з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому дому.

Деталі

Американський лідер заявив, що проблемою з ракетами Tomahawk є те, що багато людей не вміють ними користуватися, а навчання зазвичай триває щонайменше шість місяців, а часто - до року.

Він підкреслив, що ці ракети надзвичайно складні, потужні та точні, і саме через це їх важко опанувати.

Проблемою з Tomahawk є те – і багато людей не знають про це – що знадобиться як мінімум шість місяців, а зазвичай рік, щоби навчитися ними користуватися. Вони дуже складні - сказав Трамп.

Трамп додав, що США знають, як ними користуватися, але не планують навчати інших і не збираються запускати ці ракети найближчим часом.

На його переконання, єдиний спосіб, яким Tomahawk може бути запущений, "це якщо ми його запустимо, а ми цього не зробимо".

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Президент Зеленський в інтерв'ю NBC news заявив, що Дональд Трамп не відмовив у постачанні ракет Tomahawk Україні. Це дає надію на отримання зброї, що може змінити хід війни.

За словами Дональда Трампа, США не можуть віддати всю свою зброю Україні, оскільки це загрожує інтересам країни. Він зазначив, що США самі потребують Tomahawk, які просить Україна.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація президента Трампа продовжить роботу над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також зазначив, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо надання Україні ракет Tomahawk.

