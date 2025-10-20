Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить роботу над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Венса.

Деталі

За словами віцепрезидента США, це може зайняти кілька тижнів, місяців або навіть більше, але прагнення до миру залишиться пріоритетом.

Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів – чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим - сказав Венс.

Він зазначив, що налаштований оптимістично, хоча конкретних термінів немає. Щодо запиту України на ракети Tomahawk, він повідомив, що президент Трамп "безумовно почув це прохання", але остаточного рішення ще не ухвалив.

Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення. Але він ще не вирішив, чи надавати Україні Tomahawk – пояснив політик.

Причиною затримки є необхідність гарантувати безпеку США та наявність достатніх систем озброєння для власних військ.

Це означає, що нам потрібно мати критично важливі системи озброєння для наших власних збройних сил, для наших власних військ. Отже, саме на цьому зосереджений президент - наголосив віцепрезидент США.

Венс додав, що Трамп, приймаючи рішення стосовно України та Росії, намагається сприяти миру, бо вважає, що це в найкращих інтересах Америки. "Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз він не прийняв такого рішення щодо Tomahawk", – зауважив політик.

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Пізніше видання Axios повідомило, що Дональд Трамп заявив Президенту Володимиру Зеленському під час зустрічі, що не має наміру постачати Україні ракети Tomahawk, принаймі зараз.

Президент Зеленський в інтерв'ю NBC news заявив, що Дональд Трамп не відмовив у постачанні ракет Tomahawk Україні. Це дає надію на отримання зброї, що може змінити хід війни.

