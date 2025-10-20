Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс.

$41.640.00
48.520.00
ukenru
02:26 • 6748 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 45682 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 37765 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 71995 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 44843 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 42924 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 40717 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 46867 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54743 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 48078 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
93%
749мм
Популярнi новини
У росії перепишуть "під пропаганду" підручники з мови та літератури 19 жовтня, 18:54 • 4646 перегляди
Усі 192 шахтарі врятовані після російської атаки на Дніпропетровщині - ДТЕК19 жовтня, 19:04 • 6240 перегляди
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт Photo19 жовтня, 21:58 • 12693 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському00:21 • 14289 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці01:54 • 6062 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 72005 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 51301 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 131257 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 152301 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 175648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Чернігівська область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 43535 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 48425 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 67221 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 66951 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 93502 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Fox News
Truth Social
Boeing 747

Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс.

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація президента Трампа продовжить роботу над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також зазначив, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо надання Україні ракет Tomahawk.

Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить роботу над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Венса.  

Деталі

За словами віцепрезидента США, це може зайняти кілька тижнів, місяців або навіть більше, але прагнення до миру залишиться пріоритетом.

Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів – чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим

- сказав Венс.

Він зазначив, що налаштований оптимістично, хоча конкретних термінів немає. Щодо запиту України на ракети Tomahawk, він повідомив, що президент Трамп "безумовно почув це прохання", але остаточного рішення ще не ухвалив.

Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення. Але він ще не вирішив, чи надавати Україні Tomahawk

 – пояснив політик.

Причиною затримки є необхідність гарантувати безпеку США та наявність достатніх систем озброєння для власних військ.

Це означає, що нам потрібно мати критично важливі системи озброєння для наших власних збройних сил, для наших власних військ. Отже, саме на цьому зосереджений президент

- наголосив віцепрезидент США.

Венс додав, що Трамп, приймаючи рішення стосовно України та Росії, намагається сприяти миру, бо вважає, що це в найкращих інтересах Америки. "Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз він не прийняв такого рішення щодо Tomahawk", – зауважив політик.

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.  

Однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.  

Пізніше видання Axios повідомило, що Дональд Трамп заявив Президенту Володимиру Зеленському під час зустрічі, що не має наміру постачати Україні ракети Tomahawk, принаймі зараз. 

Президент Зеленський в інтерв'ю NBC news заявив, що Дональд Трамп не відмовив у постачанні ракет Tomahawk Україні. Це дає надію на отримання зброї, що може змінити хід війни.

Ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні - Трамп19.10.25, 16:51 • 3740 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Джей Ді Венс
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна