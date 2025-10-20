Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит работу над миром в Украине столько, сколько потребуется. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Вэнса.

Детали

По словам вице-президента США, это может занять несколько недель, месяцев или даже больше, но стремление к миру останется приоритетом.

Мы продолжим двигаться по пути мира, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель – или, не дай Бог, дольше. Мы продолжим работать над этим - сказал Вэнс.

Он отметил, что настроен оптимистично, хотя конкретных сроков нет. Относительно запроса Украины на ракеты Tomahawk, он сообщил, что президент Трамп "безусловно услышал эту просьбу", но окончательного решения еще не принял.

Мы знаем, что это то, чего они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конечном итоге примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk – пояснил политик.

Причиной задержки является необходимость гарантировать безопасность США и наличие достаточных систем вооружения для собственных войск.

Это означает, что нам нужно иметь критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Итак, именно на этом сосредоточен президент - подчеркнул вице-президент США.

Вэнс добавил, что Трамп, принимая решения относительно Украины и России, пытается способствовать миру, потому что считает, что это в лучших интересах Америки. "Если он решит, что в лучших интересах Америки продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но сейчас он не принял такого решения относительно Tomahawk", – отметил политик.

Напомним

17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Одной из ключевых тем разговора Трампа и Зеленского будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Позже издание Axios сообщило, что Дональд Трамп заявил Президенту Владимиру Зеленскому во время встречи, что не намерен поставлять Украине ракеты Tomahawk, по крайней мере сейчас.

Президент Зеленский в интервью NBC news заявил, что Дональд Трамп не отказал в поставках ракет Tomahawk Украине. Это дает надежду на получение оружия, что может изменить ход войны.

Трамп: США не могут отдать все оружие Украине, потому что это угрожает интересам страны