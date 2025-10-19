$41.640.00
Трамп: США не могут отдать все оружие Украине, потому что это угрожает интересам страны

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США не могут отдать все свое оружие Украине, поскольку это угрожает интересам страны. Он отметил, что США сами нуждаются в ракетах "Томагавк", которые просит Украина.

Трамп: США не могут отдать все оружие Украине, потому что это угрожает интересам страны

Мы не можем отдать все наше оружие Украине - Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут отдать все свое оружие Украине. При этом он подчеркнул, что очень добр к Президенту Владимиру Зеленскому, пишет УНН со ссылкой на интервью Трампа Fox News.

Детали

"Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Я был очень добр к Зеленскому и к Украине, но я не могу ставить под угрозу интересы США", — заявил Трамп.

Он также добавил, что США сами нуждаются в ракетах "Томагавк", которые просит Украина для ударов вглубь России.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары украинских сил глубоко внутри территории России будут означать эскалацию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реалистично настроен по вопросу поставок ракет Tomahawk Украине.

Отвечая на вопрос, как Зеленский более-менее оптимистично настроен на получение ракет Tomahawk, Президент ответил: "Я реалист".

Павел Зинченко

