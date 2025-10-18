Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що не постачатиме Україні ракети Tomahawk, оскільки пріоритетом є дипломатія. Зустріч відбулася в напруженій атмосфері, Трамп був жорстким.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі, що не має наміру постачати Україні ракети Tomahawk, принаймі зараз. Про це інформує видання Axios з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
За даними видання, Трамп дав зрозуміти, що його пріоритетом наразі є дипломатія, і вважає, що поставки ракет Tomahawk можуть її підірвати.
Зеленський сподівався залишити Вашингтон із зобов'язаннями щодо нової зброї для України, але виявив, що Трамп перебуває в іншому стані наступного дня після тривалої телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним
Джерела розповіли, що зустріч проходила у напруженій атмосфері - вона була складною, а президент США поводився доволі жорстко.
Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким
Глава Білого дому підкреслив, що нинішня ініціатива Вашингтона щодо дипломатичного врегулювання конфлікту передбачає завершення війни шляхом заморожування лінії фронту.
Нагадаємо
17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що США не бажають ескалації у відносинах з Росією. Лідери вирішили публічно не говорити про далекобійні ракети.
