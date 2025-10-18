Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что не будет поставлять Украине ракеты Tomahawk, поскольку приоритетом является дипломатия. Встреча состоялась в напряженной атмосфере, Трамп был жестким.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи, что не намерен поставлять Украине ракеты Tomahawk, по крайней мере сейчас. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По данным издания, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и считает, что поставки ракет Tomahawk могут ее подорвать.
Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил, что Трамп находится в другом состоянии на следующий день после длительного телефонного разговора с президентом россии владимиром путиным
Источники рассказали, что встреча проходила в напряженной атмосфере - она была сложной, а президент США вел себя довольно жестко.
Никто не кричал, но Трамп был жестким
Глава Белого дома подчеркнул, что нынешняя инициатива Вашингтона по дипломатическому урегулированию конфликта предполагает завершение войны путем замораживания линии фронта.
Напомним
17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Одной из ключевых тем разговора Трампа и Зеленского будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
После встречи с Трампом Зеленский заявил, что США не желают эскалации в отношениях с Россией. Лидеры решили публично не говорить о дальнобойных ракетах.
