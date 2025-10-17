Вирішили публічно не говорити про далекобійні ракети для України – Зеленський після переговорів із Трампом
Київ • УНН
Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що США не бажають ескалації у відносинах з Росією. Лідери вирішили публічно не говорити про далекобійні ракети.
Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський вийшов до журналістів на брифінг та повідомив, що США не хочуть ескалації у відносинах з росією та у війні в Україні, тому лідери двох держав вирішили не говорити публічно про далекобійні ракети, пише УНН.
Деталі
Ми вирішили з Трампом, що наразі публічно не будемо говорити про далекобійні ракети, США не хочуть ескалації
Нагадаємо
Український та американський президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели понад дві години під час перемовин у Білому домі.