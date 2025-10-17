$41.640.12
Решили публично не говорить о дальнобойных ракетах для Украины – Зеленский после переговоров с Трампом

Киев • УНН

 • 366 просмотра

После встречи с Трампом Зеленский заявил, что США не желают эскалации в отношениях с Россией. Лидеры решили публично не говорить о дальнобойных ракетах.

Решили публично не говорить о дальнобойных ракетах для Украины – Зеленский после переговоров с Трампом

После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский вышел к журналистам на брифинг и сообщил, что США не хотят эскалации в отношениях с Россией и в войне в Украине, поэтому лидеры двух государств решили не говорить публично о дальнобойных ракетах, пишет УНН.

Детали

Мы решили с Трампом, что сейчас публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации 

– заявил Зеленский, подчеркнув важность осторожного подхода к публичным заявлениям относительно вооружения.

Напомним

Украинский и американский президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели более двух часов во время переговоров в Белом доме. 

Степан Гафтко

