Решили публично не говорить о дальнобойных ракетах для Украины – Зеленский после переговоров с Трампом
Киев • УНН
После встречи с Трампом Зеленский заявил, что США не желают эскалации в отношениях с Россией. Лидеры решили публично не говорить о дальнобойных ракетах.
После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский вышел к журналистам на брифинг и сообщил, что США не хотят эскалации в отношениях с Россией и в войне в Украине, поэтому лидеры двух государств решили не говорить публично о дальнобойных ракетах, пишет УНН.
Детали
Мы решили с Трампом, что сейчас публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации
Напомним
Украинский и американский президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели более двух часов во время переговоров в Белом доме.