Я реалист: Зеленский ответил по поводу поставок ракет Tomahawk
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реалистичном настрое по поводу поставок ракет Tomahawk. Ранее украинская делегация готовила презентацию для Дональда Трампа об использовании этих ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реалистично настроен по вопросу поставок ракет Tomahawk Украине, передает УНН.
Подробности
Отвечая на вопрос, насколько Зеленский более-менее оптимистично настроен на получение ракет Tomahawk, Президент ответил: "Я реалист".
Напомним
Украинская делегация готовила для президента США Дональда Трампа презентацию использования ракеты "Tomahawk", с целью подтвердить, как дозвуковые крылатые ракеты производства Соединенных Штатов способны повлиять на ход российско-украинской войны.
Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос предоставления ракет Tomahawk, однако президент США Дональд Трамп заявил, что им нужно исследовать этот вопрос.
