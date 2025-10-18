$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 10900 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 16301 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 14223 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 15123 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 15813 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 15681 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 18366 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20201 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13770 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16711 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 58059 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 84024 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 111839 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 78467 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 102943 просмотра
Я реалист: Зеленский ответил по поводу поставок ракет Tomahawk

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реалистичном настрое по поводу поставок ракет Tomahawk. Ранее украинская делегация готовила презентацию для Дональда Трампа об использовании этих ракет.

Я реалист: Зеленский ответил по поводу поставок ракет Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реалистично настроен по вопросу поставок ракет Tomahawk Украине, передает УНН

Подробности

Отвечая на вопрос, насколько Зеленский более-менее оптимистично настроен на получение ракет Tomahawk, Президент ответил: "Я реалист".  

Напомним

Украинская делегация готовила для президента США Дональда Трампа презентацию использования ракеты "Tomahawk", с целью подтвердить, как дозвуковые крылатые ракеты производства Соединенных Штатов способны повлиять на ход российско-украинской войны. 

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос предоставления ракет Tomahawk, однако президент США Дональд Трамп заявил, что им нужно исследовать этот вопрос.

«Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но могут испортить отношения Америки и РФ – Путин16.10.25, 21:58 • 4412 просмотров

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина