"Tomahawk" у протидії рф: Трампу підготовлена презентація - як високоточні ракети допоможуть обороні України
Київ • УНН
Українська делегація підготувала для президента США Дональда Трампа презентацію використання ракети "Tomahawk", з метою підтвердити як дозвукові крилаті ракети виробництва Сполучених Штатів здатні вплинути на хід російсько-української війни. Про це повідомив журналіст Reuters Грем Слеттері, передає УНН.
Деталі
За інформацією високопоставленого джерела Reuters, українська делегація підготувала для Трампа презентацію про те, як вони будуть використовувати ракети "Томагавк", якщо їх нададуть, і який вплив це матиме на хід війни.
Втім, несподіванкою стало оголошення про "Будапештський саміт", додає Слеттері у своєму пості в Х.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що США не можуть передати Україні ракети Tomahawk, оскільки вони потрібні самій країні. Він також розповів, що обговорював це питання з російським диктатором володимиром путіним.