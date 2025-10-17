"Tomahawk" в противодействии РФ: Трампу подготовлена презентация - как высокоточные ракеты помогут обороне Украины
Киев • УНН
Украинская делегация подготовила для Дональда Трампа презентацию об использовании ракет "Tomahawk". Она призвана показать, как эти дозвуковые крылатые ракеты могут повлиять на ход российско-украинской войны.
Детали
По информации высокопоставленного источника Reuters, украинская делегация подготовила для Трампа презентацию о том, как они будут использовать ракеты "Томагавк", если их предоставят, и какое влияние это окажет на ход войны.
Впрочем, неожиданностью стало объявление о "Будапештском саммите", добавляет Слэттери в своем посте в Х.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не могут передать Украине ракеты Tomahawk, поскольку они нужны самой стране. Он также рассказал, что обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.