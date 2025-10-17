"Tomahawk" в противодействии РФ: Трампу подготовлена презентация - как высокоточные ракеты помогут обороне Украины

$41.640.12
14:20
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
Теги
Авторы
Популярные новости
Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб17 октября, 07:12 • 13742 просмотра
Аварийные отключения света охватили Киев и 12 областей - Укрэнерго17 октября, 07:12 • 9392 просмотра
Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось17 октября, 07:36 • 7914 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго17 октября, 07:42 • 28062 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13186 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 47730 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 74467 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 103071 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 70507 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 94578 просмотра
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13343 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 51372 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 99572 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 76074 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 77227 просмотра
"Tomahawk" в противодействии РФ: Трампу подготовлена презентация - как высокоточные ракеты помогут обороне Украины

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Украинская делегация подготовила для Дональда Трампа презентацию об использовании ракет "Tomahawk". Она призвана показать, как эти дозвуковые крылатые ракеты могут повлиять на ход российско-украинской войны.

"Tomahawk" в противодействии РФ: Трампу подготовлена презентация - как высокоточные ракеты помогут обороне Украины

Украинская делегация подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию использования ракеты "Tomahawk", с целью подтвердить, как дозвуковые крылатые ракеты производства Соединенных Штатов способны повлиять на ход российско-украинской войны. Об этом сообщил журналист Reuters Грэм Слэттери, передает УНН.

Детали

По информации высокопоставленного источника Reuters, украинская делегация подготовила для Трампа презентацию о том, как они будут использовать ракеты "Томагавк", если их предоставят, и какое влияние это окажет на ход войны.

Впрочем, неожиданностью стало объявление о "Будапештском саммите", добавляет Слэттери в своем посте в Х.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не могут передать Украине ракеты Tomahawk, поскольку они нужны самой стране. Он также рассказал, что обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

Игорь Тележников

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты