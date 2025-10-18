Обіцянка Tomahawk Україні: президент США не сказав "ні" щодо ракет дальньої дії - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський в інтерв'ю NBC news заявив, що Дональд Трамп не відмовив у постачанні ракет Tomahawk Україні. Це дає надію на отримання зброї, що може змінити хід війни.
В інтерв'ю NBC news, невдовзі після зустрічі з Трампом, президент України пояснив з приводу ракет Tomahawk. З тексту слідує, що американські ракети дальньої дії в українському арсеналі можуть з'явитися, бо Дональд Трамп не сказав "ні".
Передає УНН із посиланням на NBC.
Деталі
Хоча й угода щодо постачання ракет "Tomahawk" далекого радіуса дії з США не укладено, втім, як пояснив президент Зеленський в розмові з NBC news, президент Дональд Трамп не сказав "так", але й не сказав "ні".
Президент України Володимир Зеленський висловився з надією щодо зброї, яка може "змінити правила гри" у війні, яку веде рф проти України.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовляється надати Україні ракети Tomahawk через розбіжності із Зеленським щодо майбутнього війни, повідомляв CNN.
Українська делегація готувала для Дональда Трампа презентацію про використання ракет "Tomahawk".
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі, що не має наміру постачати Україні ракети Tomahawk, принаймі зараз.