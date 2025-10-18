Обіцянка Tomahawk Україні: президент США не сказав "ні" щодо ракет дальньої дії - Зеленський

$41.640.00
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 13049 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 22910 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 19557 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 38599 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 62414 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 44696 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 47406 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36273 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25491 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22681 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Популярнi новини
Політ до 5000 км: ЗМІ розкрили можливий маршрут путіна на саміт з Трампом у БудапештіPhoto18 жовтня, 07:14 • 10444 перегляди
У Києві з вечора гасять масштабну пожежу в багатоповерхівці на Печерську: кадри з місця подіїPhotoVideo18 жовтня, 07:19 • 4022 перегляди
Трамп єдиний, хто може змусити путіна сісти за стіл переговорів - президент Фінляндії18 жовтня, 07:54 • 5230 перегляди
ППО, далекобійна зброя, співпраця в енергетиці: посол підбила підсумки візиту Зеленського до США 18 жовтня, 07:59 • 15776 перегляди
Двох українських захисників тримали роками у рабстві на ТОТ Луганщини: нещодавно їх повернули з полонуPhoto12:19 • 4668 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 85574 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 109224 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 134757 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 99850 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 124650 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 21893 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 35079 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 41416 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 69480 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 116565 перегляди
Обіцянка Tomahawk Україні: президент США не сказав "ні" щодо ракет дальньої дії - Зеленський

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Президент Зеленський в інтерв'ю NBC news заявив, що Дональд Трамп не відмовив у постачанні ракет Tomahawk Україні. Це дає надію на отримання зброї, що може змінити хід війни.

Обіцянка Tomahawk Україні: президент США не сказав "ні" щодо ракет дальньої дії - Зеленський

В інтерв'ю NBC news, невдовзі після зустрічі з Трампом, президент України пояснив з приводу ракет Tomahawk. З тексту слідує, що американські ракети дальньої дії в українському арсеналі можуть з'явитися, бо Дональд Трамп не сказав "ні".

Передає УНН із посиланням на NBC.

Деталі

Хоча й угода щодо постачання ракет "Tomahawk" далекого радіуса дії з США не укладено, втім, як пояснив президент Зеленський в розмові з NBC news,  президент Дональд Трамп не сказав "так", але й не сказав "ні".

Президент України Володимир Зеленський висловився з надією щодо зброї, яка може "змінити правила гри" у війні, яку веде рф проти України.  

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовляється надати Україні ракети Tomahawk через розбіжності із Зеленським щодо майбутнього війни, повідомляв CNN.

Українська делегація готувала для Дональда Трампа презентацію про використання ракет "Tomahawk".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі, що не має наміру постачати Україні ракети Tomahawk, принаймі зараз. 

Ігор Тележніков

