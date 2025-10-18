Трамп відмовляється надати Україні ракети Tomahawk через розбіжності із Зеленським щодо майбутнього війни - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовляється надати Україні ракети Tomahawk через розбіжності із Зеленським щодо майбутнього війни. У американського лідера склалося враження, що Україна "прагне до ескалації та затягуванню конфлікту". Про це інформує CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися в поглядах щодо майбутнього війни в Україні після своєї третьої зустрічі в Білому домі в п’ятницю, 17 жовтня.

Декілька джерел, знайомих із перебігом зустрічі, описали розмову CNN як напружену, відверту та подекуди "незручну" - йдеться у дописі.

Як пише CNN, під час "відвертої та прямої" розмови Трамп дав зрозуміти Зеленському, що той поки не отримає ракети великої дальності, здатні вражати глибину території росії.

За словами одного з посадовців, у Трампа склалося враження, що Київ налаштований на подальшу ескалацію та затягування війни. Президент США висловив занепокоєння можливими втратами під час майбутньої суворої зими.

Невдовзі після завершення зустрічі американський лідер виступив за припинення вогню на поточних лініях фронту та закликав покласти край бойовим діям.

Він заявив своєму оточенню, що це пов’язано з "реаліями ситуації на місці конфлікту", наголосивши, за словами одного з чиновників, що "зруйнувань і жертв уже надто багато".

Обом сторонам потрібно укласти угоду - сказав інший посадовець, додавши, що ситуація лише погіршуватиметься.

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що США не бажають ескалації у відносинах з Росією і він реалістично налаштований щодо питання постачання ракет Tomahawk Україні. Лідери вирішили публічно не говорити про далекобійні ракети.

Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що не постачатиме Україні ракети Tomahawk, оскільки пріоритетом є дипломатія. Зустріч відбулася в напруженій атмосфері, Трамп був жорстким.

