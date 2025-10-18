$41.640.12
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент США Дональд Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk после встречи с Зеленским 17 октября. Американский лидер считает, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны. У американского лидера сложилось впечатление, что Украина "стремится к эскалации и затягиванию конфликта". Об этом информирует CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во взглядах относительно будущего войны в Украине после своей третьей встречи в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Несколько источников, знакомых с ходом встречи, описали разговор CNN как напряженный, откровенный и порой "неловкий"

- говорится в сообщении.

Как пишет CNN, во время "откровенного и прямого" разговора Трамп дал понять Зеленскому, что тот пока не получит ракеты большой дальности, способные поражать глубину территории России.

По словам одного из чиновников, у Трампа сложилось впечатление, что Киев настроен на дальнейшую эскалацию и затягивание войны. Президент США  выразил обеспокоенность возможными потерями во время предстоящей суровой зимы.

Вскоре после завершения встречи американский лидер выступил за прекращение огня на текущих линиях фронта и призвал положить конец боевым действиям.

Он заявил своему окружению, что это связано с "реалиями ситуации на месте конфликта", подчеркнув, по словам одного из чиновников, что "разрушений и жертв уже слишком много".

Обеим сторонам нужно заключить сделку

- сказал другой чиновник, добавив, что ситуация будет только ухудшаться.

Напомним

17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.    

Одной из ключевых тем разговора Трампа и Зеленского будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk. 

После встречи с Трампом Зеленский заявил, что США не желают эскалации в отношениях с Россией и он реалистично настроен относительно вопроса поставок ракет Tomahawk Украине. Лидеры решили публично не говорить о дальнобойных ракетах.       

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что не будет поставлять Украине ракеты Tomahawk, поскольку приоритетом является дипломатия. Встреча состоялась в напряженной атмосфере, Трамп был жестким.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина