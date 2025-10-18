Обещание Tomahawk Украине: президент США не сказал "нет" по ракетам дальнего действия - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский в интервью NBC news заявил, что Дональд Трамп не отказал в поставках ракет Tomahawk Украине. Это дает надежду на получение оружия, которое может изменить ход войны.
В интервью NBC news, вскоре после встречи с Трампом, президент Украины объяснил по поводу ракет Tomahawk. Из текста следует, что американские дальнобойные ракеты в украинском арсенале могут появиться, потому что Дональд Трамп не сказал "нет".
Передает УНН со ссылкой на NBC.
Детали
Хотя соглашение о поставках ракет "Tomahawk" дальнего радиуса действия из США не заключено, однако, как пояснил президент Зеленский в разговоре с NBC news, президент Дональд Трамп не сказал "да", но и не сказал "нет".
Президент Украины Владимир Зеленский высказался с надеждой относительно оружия, которое может "изменить правила игры" в войне, которую ведет РФ против Украины.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны, сообщал CNN.
Украинская делегация готовила для Дональда Трампа презентацию об использовании ракет "Tomahawk".
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи, что не намерен поставлять Украине ракеты Tomahawk, по крайней мере сейчас.