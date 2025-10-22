Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действия
Киев • УНН
Дональд Трамп опроверг сообщение Wall Street Journal о якобы снятии ограничений для Украины на использование ракет дальнего действия. Он заявил, что США не имеют никакого отношения к этим ракетам.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы снятии ограничений для Украины на использование ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение американского лидера в социальной сети Truth Social.
Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили разрешение Украине использовать ракеты большой дальности глубоко в России, является ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ!
По его словам, США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали, и к тому, что Украина с ними делает.
Справка
Storm Shadow – высокоточные ракеты большой дальности, разработанные Великобританией и Францией (под названием Scalp), способные уничтожать укрепленные бункеры, склады боеприпасов, командные центры и критически важную инфраструктуру. Их дальность достигает 250 км, а стоимость одной ракеты оценивается примерно в 2 миллиона фунтов стерлингов.
В ноябре прошлого года Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ. Разрешение на использование ракет предоставлено в ответ на привлечение Россией северокорейских войск.
Напомним
В среду, 22 октября издание WSJ сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевой запрет на использование Украиной западных ракет большой дальности для ударов по России.
