Трамп розповів, що путін обговорював з ним ядерну тему

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював з Володимиром Путіним питання ядерної зброї, зокрема, деескалацію. Він вважає такий підхід доречним.

Трамп розповів, що путін обговорював з ним ядерну тему

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що під час розмови з очільником росії володимиром путіним вони торкалися питання ядерної зброї. Зокрема, йшлося про "деескалацію". Про це інформує УНН з посиланням на брифінг американського лідера з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому дому.     

Деталі

Президент США Дональд Трамп зазначив, що йшлося про "деескалацію", і він вважає, що зараз такий підхід доречний.  

путін у своєму дзвінку згадав мені про ядерну тему, де ми здійснюємо "деескалацію". Я не проти цього. Я думаю, що це добре. Я думаю, що це дуже доречно

- сказав американський лідер.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що передача Україні ракет Tomahawk ускладнена через тривалий термін навчання військових, який становить від шести місяців до року. Він підкреслив складність і точність цих ракет, а також зазначив, що США не планують навчати інших користуватися ними.  

