путін провів "ядерне тренування": здійснено пуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет

У рф під керівництвом диктатора володимира путіна було проведено тренування стратегічних ядерних сил із залученням їхньої наземної, морської та авіаційної складових. Про це повідомляє кремль, передає УНН.

У ході тренування виконано практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування - повідомляється на сайті Кремля.

Деталі

З російського космодрому Плесецьк полігоном "Кура" на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". З акваторії Баренцева моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" здійснено пуск балістичної ракети "Синева".

Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. Управління практичними пусками здійснювалося з Національного центру управління обороною рф.

Нагадаємо

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.

За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, на якому лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.

У вівторок, 21 жовтня іноземні ЗМІ повідомили, що очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін.

Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.