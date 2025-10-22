путін провів "ядерне тренування": здійснено пуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет

$41.740.01
48.470.19
ukenru
12:50 • 120 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11334 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13787 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 20256 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 29062 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27457 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35198 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45606 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 44058 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35315 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.9м/с
73%
749мм
Популярнi новини
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 16101 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 26815 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 36399 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 29122 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13498 перегляди
Публікації
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 9394 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 11258 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13662 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto08:35 • 20264 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 29069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Йонас Гахр Сторе
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 26223 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 41419 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 51119 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 41320 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 97061 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Ту-95
БМ-21 «Град»

путін провів "ядерне тренування": здійснено пуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

росія під керівництвом диктатора володимира путіна провела тренування стратегічних ядерних сил, включаючи наземну, морську та авіаційну складові. Були виконані практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування.

путін провів "ядерне тренування": здійснено пуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет

У рф під керівництвом диктатора володимира путіна було проведено тренування стратегічних ядерних сил із залученням їхньої наземної, морської та авіаційної складових. Про це повідомляє кремль, передає УНН.

У ході тренування виконано практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування 

- повідомляється на сайті Кремля.

Деталі

З російського космодрому Плесецьк полігоном "Кура" на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". З акваторії Баренцева моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" здійснено пуск балістичної ракети "Синева".

Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. Управління практичними пусками здійснювалося з Національного центру управління обороною рф.

16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ22.10.25, 12:47 • 11357 переглядiв

Нагадаємо

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.

За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, на якому лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.  

У вівторок, 21 жовтня іноземні ЗМІ повідомили, що очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін.

Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Ту-95
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна