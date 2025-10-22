16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ

росія під час чергової атаки випустила по Україні 28 ракет, з яких більшість балістика, і 405 дронів, знешкоджено 16 ракет, у тому числі 6 балістичних, і 333 безпілотники, але є прямі влучання 12 ракет та 55 ударних дронів на 26 локаціях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 жовтня (з 19:00 21 жовтня) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – "балістика") та 405 БпЛА різних типів:

405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – «шахеди»);

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);

9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька обл. – рф, ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Ростовської обл. – рф;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької обл.).

Основний напрямок удару – Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина. - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей: 333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 8 крилатих ракет Іскандер-К; 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях - вказали у ПС ЗСУ.

Окрім того, як вказано, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. "На жаль, є загиблі та постраждалі", - зазначили у ПС ЗСУ.

Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Жертвами нічного удару рф по Україні стали 6 людей, щонайменше 35 постраждалих - прокуратура