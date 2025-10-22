16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
Киев • УНН
россия ночью выпустила по Украине 28 ракет и 405 дронов, обезврежено 16 ракет и 333 беспилотника. Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных дронов на 26 локациях.
россия во время очередной атаки выпустила по Украине 28 ракет, большинство из которых баллистические, и 405 дронов, обезврежено 16 ракет, в том числе 6 баллистических, и 333 беспилотника, но есть прямые попадания 12 ракет и 55 ударных дронов на 26 локациях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 октября (с 19:00 21 октября) враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 433 средств воздушного нападения – 28 ракет (15 из них – "баллистика") и 405 БпЛА различных типов:
- 405 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым (около 250 из них – «шахеды»);
- 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл. – рф, ВОТ Донецкой обл.);
- 9 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская, Воронежская обл. – рф, ВОТ АР Крым);
- 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Ростовской обл. – рф;
- 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (район пусков: ВОТ Запорожской обл.).
Основное направление удара – Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 349 воздушных целей: 333 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 8 крылатых ракет Искандер-К; 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В настоящее время зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях
Кроме того, как указано, 17 БпЛА не достигли целей (локационно потеряны), информация уточняется. "К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - указали в ВС ВСУ.
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
