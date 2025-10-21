Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Київ • УНН
Запланована зустріч глави МЗС рф сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо відкладена на невизначений термін. Це сталося після того, як офіційні особи дійшли висновку, що позиція росії щодо війни в Україні змінилася недостатньо.
Очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.
Деталі
За інформацією джерел телеканалу у Білому домі, після попередніх переговорів між главою Держдепу США та міністром закордонних справ рф офіційні особи дійшли висновку, що позиція росії щодо війни в Україні змінилася недостатньо.
Також повідомляється, що Рубіо навряд чи рекомендуватиме проведення зустрічі путіна та Трампа наступного тижня. Водночас очікується, що Рубіо та лавров можуть ще провести ще одну телефонну розмову протягом тижня.
Контекст
У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.
За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, що відбудеться впродовж наступних двох тижнів у Будапешті. Лідери обговорять шляхи завершення війни в Україні.
Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ рф сергій лавров та держсекретар США Марко Рубіо, якому доручено підготувати саміт між російським диктатором володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом, провели "конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих домовленостей, які були досягнуті між лідерами".
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.