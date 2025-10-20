Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків: лавров і Рубіо провели розмову перед самітом
Київ • УНН
Міністр закордонних справ рф сергій лавров та держсекретар США Марко Рубіо, якому доручено підготувати саміт між російським диктатором володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом, провели "конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих домовленостей, які були досягнуті між лідерами".
Про це повідомляє мзс рф, передає УНН.
Деталі
Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в ході телефонних переговорів президента росії володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня
Доповнення
Міністр закордонних справ росії сергій лавров і державний секретар США Марко Рубіо планують провести переговори найближчими днями, а саме – 23 жовтня. Зустріч має стати етапом підготовки до можливого саміту між москвою та Вашингтоном.