15:34 • 604 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 4596 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 13334 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 23510 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 51604 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 27685 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 28910 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10915 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25563 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26215 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 111988 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 78246 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 156694 перегляди
Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків: лавров і Рубіо провели розмову перед самітом

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо, відповідальний за підготовку саміту, провели конструктивне обговорення домовленостей. Зустріч відбулася 16 жовтня для підготовки можливого саміту між лідерами.

Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків: лавров і Рубіо провели розмову перед самітом

Міністр закордонних справ рф сергій лавров та держсекретар США Марко Рубіо, якому доручено підготувати саміт між російським диктатором володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом, провели "конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих домовленостей, які були досягнуті між лідерами".

Про це повідомляє мзс рф, передає УНН.

Деталі

Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в ході телефонних переговорів президента росії володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня

- йдеться в повідомленні. 

Доповнення

Міністр закордонних справ росії сергій лавров і державний секретар США Марко Рубіо планують провести переговори найближчими днями, а саме – 23 жовтня. Зустріч має стати етапом підготовки до можливого саміту між москвою та Вашингтоном. 

Павло Башинський

