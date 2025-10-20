Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов: Лавров и Рубио провели разговор перед саммитом
Киев • УНН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, ответственный за подготовку саммита, провели конструктивное обсуждение договоренностей. Встреча состоялась 16 октября для подготовки возможного саммита между лидерами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, которому поручено подготовить саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, провели "конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами".
Об этом сообщает МИД РФ, передает УНН.
Детали
Дополнение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио планируют провести переговоры в ближайшие дни, а именно – 23 октября. Встреча должна стать этапом подготовки к возможному саммиту между Москвой и Вашингтоном.