Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, которому поручено подготовить саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, провели "конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами".

Об этом сообщает МИД РФ, передает УНН.

Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 16 октября