Держсекретар США Рубіо може зустрітися з лавровим 23 жовтня для підготовки саміту - Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планують зустрітися 23 жовтня. Зустріч має узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров і державний секретар США Марко Рубіо планують провести переговори найближчими днями, а саме – 23 жовтня. Зустріч має стати етапом підготовки до можливого саміту між москвою та Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як повідомили в кремлі, переговори лаврова та Рубіо мають відбутися вже в четвер. Їхньою головною метою стане узгодження умов майбутньої зустрічі на вищому рівні, у якій можуть взяти участь президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін.
Інформація про майбутній контакт між дипломатами з’явилася після заяви Дональда Трампа, який раніше повідомив про намір незабаром зустрітися з путіним у Будапешті.
У Вашингтоні офіційного підтвердження поки немає. Державний департамент США не прокоментував деталі можливої зустрічі, однак джерела в адміністрації підтверджують, що підготовчі консультації перебувають на фінальній стадії.
