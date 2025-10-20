рф "глибоко та серйозно готується" до майбутньої зустрічі з Трампом - МЗС росії
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Росії офіційно оголосило про зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним у листопаді в Будапешті. Триває активна дипломатична підготовка до саміту, де обговорять шляхи завершення війни в Україні.
Міністерство закордонних справ росії офіційно оголосило про зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з російським лідером володимиром путіним, яка запланована на листопад у Будапешті. Про це 19 жовтня заявила представниця відомства Марія Захарова, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ, Clash Report.
Наразі триває "глибока та справді серйозна" дипломатична робота з підготовки до зустрічі путіна та трампа
За словами Захарової, підготовка до переговорів ведеться активно і ретельно через дипломатичні канали на різних рівнях.
Представниця МЗС росії додала, що контакт між лідерами вже відбувся. Офіційний коментар надала адміністрація російського президента, а помічник Путіна Юрій Ушаков ознайомив учасників процесу з деталями майбутнього саміту. Крім того, у рамках підготовки пройшли консультації між міністрами закордонних справ росії та Угорщини.
Нагадаємо
У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.
За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, що відбудеться впродовж наступних двох тижнів у Будапешті. Лідери обговорять шляхи завершення війни в Україні.
Коваленко: Якщо Будапешт стане точкою, де путін визнає реальність - це буде завершення не лише війни, а й ілюзій кремля про імперію18.10.25, 15:27 • 7808 переглядiв