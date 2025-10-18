Коваленко: Якщо Будапешт стане точкою, де путін визнає реальність - це буде завершення не лише війни, а й ілюзій кремля про імперію

$41.640.00
Ексклюзив
10:58 • 8952 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 14899 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
08:50 • 14876 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 34281 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 58525 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 43426 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 46454 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 35940 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25254 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22519 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
