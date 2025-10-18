Коваленко: Якщо Будапешт стане точкою, де путін визнає реальність - це буде завершення не лише війни, а й ілюзій кремля про імперію
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що зустріч Трампа з путіним у Будапешті може стати початком кінця ілюзій очільника кремля про імперію. Це станеться, якщо російський диктатор визнає реальність після переговорів Трампа із Зеленським.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським чітко окреслив рамку, що росія має зупинитися на лінії зіткнення і погодитися на переговори. Якщо зустріч Трампа із російським диктатором володимиром путіним у Будапешті стане точкою, де путін нарешті визнає реальність - це буде початок кінця не лише війни, а й ілюзій путіна про імперію.
Про це Коваленко написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Трамп дав путіну останній шанс зупинитися. Після переговорів із Зеленським він чітко окреслив рамку: росія має зупинитися на лінії зіткнення і погодитися на переговори. Це останній шанс для путіна вийти з війни. Якщо ні - росія отримає ще сильніші удари по ВПК й економіці
Він зазначив, що паралельно Індія вже скорочує закупівлі російської нафти, а Європа не відступає - підтримка України стала стратегічною необхідністю.
Російська економіка на межі. кремль лякає залученням в армію резервістів, але навіть це не змінить хід війни. "Вундервафлі" у рф не існує. Китай не рятуватиме москву від наслідків санкцій. Якщо Будапешт стане точкою, де путін нарешті визнає реальність - це буде початок кінця не лише війни, а й ілюзій путіна про імперію
Нагадаємо
Під час переговорів у Вашингтоні Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп обговорили шляхи завершення війни, можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, перспективи мирних домовленостей із росією та участь американських компаній у відновленні української енергетичної інфраструктури після обстрілів.