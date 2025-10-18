Коваленко: Если Будапешт станет точкой, где Путин признает реальность - это будет завершение не только войны, но и иллюзий Кремля об империи
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что встреча Трампа с Путиным в Будапеште может стать началом конца иллюзий главы Кремля об империи. Это произойдет, если российский диктатор признает реальность после переговоров Трампа с Зеленским.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским четко обозначил рамку, что Россия должна остановиться на линии соприкосновения и согласиться на переговоры. Если встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште станет точкой, где Путин наконец признает реальность – это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи.
Об этом Коваленко написал в Telegram, передает УНН.
Подробности
Трамп дал Путину последний шанс остановиться. После переговоров с Зеленским он четко обозначил рамку: Россия должна остановиться на линии соприкосновения и согласиться на переговоры. Это последний шанс для Путина выйти из войны. Если нет – Россия получит еще более сильные удары по ВПК и экономике
Он отметил, что параллельно Индия уже сокращает закупки российской нефти, а Европа не отступает – поддержка Украины стала стратегической необходимостью.
Российская экономика на грани. Кремль пугает привлечением в армию резервистов, но даже это не изменит ход войны. "Вундервафли" в РФ не существует. Китай не будет спасать Москву от последствий санкций. Если Будапешт станет точкой, где Путин наконец признает реальность – это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи
Напомним
Во время переговоров в Вашингтоне Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп обсудили пути завершения войны, возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, перспективы мирных договоренностей с Россией и участие американских компаний в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов.