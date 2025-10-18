Коваленко: Если Будапешт станет точкой, где Путин признает реальность - это будет завершение не только войны, но и иллюзий Кремля об империи

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским четко обозначил рамку, что Россия должна остановиться на линии соприкосновения и согласиться на переговоры. Если встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште станет точкой, где Путин наконец признает реальность – это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи.

Об этом Коваленко написал в Telegram, передает УНН.

Трамп дал Путину последний шанс остановиться. После переговоров с Зеленским он четко обозначил рамку: Россия должна остановиться на линии соприкосновения и согласиться на переговоры. Это последний шанс для Путина выйти из войны. Если нет – Россия получит еще более сильные удары по ВПК и экономике

Он отметил, что параллельно Индия уже сокращает закупки российской нефти, а Европа не отступает – поддержка Украины стала стратегической необходимостью.

Российская экономика на грани. Кремль пугает привлечением в армию резервистов, но даже это не изменит ход войны. "Вундервафли" в РФ не существует. Китай не будет спасать Москву от последствий санкций. Если Будапешт станет точкой, где Путин наконец признает реальность – это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи