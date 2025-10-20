$41.640.00
рф "глубоко и серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом - МИД россии

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Министерство иностранных дел России официально объявило о встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в ноябре в Будапеште. Идет активная дипломатическая подготовка к саммиту, где обсудят пути завершения войны в Украине.

рф "глубоко и серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом - МИД россии

Министерство иностранных дел России официально объявило о встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на ноябрь в Будапеште. Об этом 19 октября заявила представитель ведомства Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ, Clash Report.

В настоящее время идет "глубокая и действительно серьезная" дипломатическая работа по подготовке к встрече Путина и Трампа

- говорится в сообщении МИД России.

По словам Захаровой, подготовка к переговорам ведется активно и тщательно по дипломатическим каналам на разных уровнях.

Представитель МИД России добавила, что контакт между лидерами уже состоялся. Официальный комментарий предоставила администрация российского президента, а помощник Путина Юрий Ушаков ознакомил участников процесса с деталями предстоящего саммита. Кроме того, в рамках подготовки прошли консультации между министрами иностранных дел России и Венгрии.

Напомним

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом РФ, который состоится в течение следующих двух недель в Будапеште. Лидеры обсудят пути завершения войны в Украине.

Коваленко: Если Будапешт станет точкой, где Путин признает реальность - это будет завершение не только войны, но и иллюзий Кремля об империи

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина