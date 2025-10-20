рф "глубоко и серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом - МИД россии
Киев • УНН
Министерство иностранных дел России официально объявило о встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в ноябре в Будапеште. Идет активная дипломатическая подготовка к саммиту, где обсудят пути завершения войны в Украине.
Министерство иностранных дел России официально объявило о встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на ноябрь в Будапеште. Об этом 19 октября заявила представитель ведомства Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ, Clash Report.
В настоящее время идет "глубокая и действительно серьезная" дипломатическая работа по подготовке к встрече Путина и Трампа
По словам Захаровой, подготовка к переговорам ведется активно и тщательно по дипломатическим каналам на разных уровнях.
Представитель МИД России добавила, что контакт между лидерами уже состоялся. Официальный комментарий предоставила администрация российского президента, а помощник Путина Юрий Ушаков ознакомил участников процесса с деталями предстоящего саммита. Кроме того, в рамках подготовки прошли консультации между министрами иностранных дел России и Венгрии.
Напомним
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом РФ, который состоится в течение следующих двух недель в Будапеште. Лидеры обсудят пути завершения войны в Украине.
