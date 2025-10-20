$41.730.10
Госсекретарь США Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября для подготовки саммита - Reuters

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют встретиться 23 октября. Встреча должна согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября для подготовки саммита - Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио планируют провести переговоры в ближайшие дни, а именно – 23 октября. Встреча должна стать этапом подготовки к возможному саммиту между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в Кремле, переговоры Лаврова и Рубио должны состояться уже в четверг. Их главной целью станет согласование условий предстоящей встречи на высшем уровне, в которой могут принять участие президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

Трамп: США не могут отдать все оружие Украине, потому что это угрожает интересам страны19.10.25, 17:51 • 4322 просмотра

Информация о предстоящем контакте между дипломатами появилась после заявления Дональда Трампа, который ранее сообщил о намерении вскоре встретиться с Путиным в Будапеште.

В Вашингтоне официального подтверждения пока нет. Государственный департамент США не прокомментировал детали возможной встречи, однако источники в администрации подтверждают, что подготовительные консультации находятся на финальной стадии.

рф "глубоко и серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом - МИД россии20.10.25, 05:47 • 4192 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Будапешт