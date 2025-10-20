Госсекретарь США Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября для подготовки саммита - Reuters
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют встретиться 23 октября. Встреча должна согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Подробности
Как сообщили в Кремле, переговоры Лаврова и Рубио должны состояться уже в четверг. Их главной целью станет согласование условий предстоящей встречи на высшем уровне, в которой могут принять участие президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.
Информация о предстоящем контакте между дипломатами появилась после заявления Дональда Трампа, который ранее сообщил о намерении вскоре встретиться с Путиным в Будапеште.
В Вашингтоне официального подтверждения пока нет. Государственный департамент США не прокомментировал детали возможной встречи, однако источники в администрации подтверждают, что подготовительные консультации находятся на финальной стадии.
