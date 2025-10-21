$41.730.10
48.760.24
ukenru
05:00 • 1552 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Запланированная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена на неопределенный срок. Это произошло после того, как официальные лица пришли к выводу, что позиция России по войне в Украине изменилась недостаточно.

Ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По информации источников телеканала в Белом доме, после предварительных переговоров между главой Госдепа США и министром иностранных дел РФ официальные лица пришли к выводу, что позиция России по войне в Украине изменилась недостаточно.

Также сообщается, что Рубио вряд ли будет рекомендовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. В то же время ожидается, что Рубио и Лавров могут еще провести еще один телефонный разговор в течение недели.

Контекст

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом РФ, который состоится в течение следующих двух недель в Будапеште. Лидеры обсудят пути завершения войны в Украине.

Напомним

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, которому поручено подготовить саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, провели "конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами".

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Вита Зеленецкая

