Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Київ • УНН
Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.
Білий дім підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним в угорській столиці Будапешті. Про це пише УНН з посиланням на Telegraph.
Деталі
Президент США не побачить російського диктатора в "найближчому майбутньому" після того, як телефонна розмова між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин закінчилася невдало.
Трамп оголосив, що проведе другий саміт з путіним у Будапешті в четвер після того, як двогодинна телефонна розмова з російським лідером принесла "значний прогрес".
Однак підготовка до саміту зайшла в глухий кут, коли москва скасувала особисту підготовчу зустріч між міністром закордонних справ росії сергієм лавровим та державним секретарем США Марко Рубіо.
Трамп хотів, щоб офіційні особи з обох сторін зібралися в Угорщині для підготовки до його саміту з путіним. лавров і Рубіо поговорили телефоном у понеділок, і, за повідомленнями, розмова пройшла невдало.
Вважається, що під час напруженої розмови Лавров сказав Рубіо, що росія не погодиться на заморожування лінії фронту в Україні.
Нагадаємо
Запланований саміт президента США Дональда Трампа та лідера рф володимира путіна в Угорщині офіційно відкладено. Агентство Reuters повідомило, що переговори опинилися під загрозою після того, як москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає.