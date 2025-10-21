$41.760.03
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.

Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ

Белый дом подтвердил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegraph.

Детали

Президент США не увидит российского диктатора в «ближайшем будущем» после того, как телефонный разговор между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам закончился неудачно.

Трамп объявил, что проведет второй саммит с Путиным в Будапеште в четверг после того, как двухчасовой телефонный разговор с российским лидером принес «значительный прогресс».

Однако подготовка к саммиту зашла в тупик, когда Москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

Трамп хотел, чтобы официальные лица с обеих сторон собрались в Венгрии для подготовки к его саммиту с Путиным. Лавров и Рубио поговорили по телефону в понедельник, и, по сообщениям, разговор прошел неудачно.

Считается, что во время напряженного разговора Лавров сказал Рубио, что Россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине.

Напомним

Запланированный саммит президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина в Венгрии официально отложен. Агентство Reuters сообщило, что переговоры оказались под угрозой после того, как Москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет.

Павел Зинченко

