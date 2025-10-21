$41.760.03
Зустріч Трампа і путіна в Будапешті зірвалася: москва захотіла надто багато – Reuters

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Саміт президентів США та рф в Угорщині відкладено, оскільки москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає.

Зустріч Трампа і путіна в Будапешті зірвалася: москва захотіла надто багато – Reuters

Запланований саміт президента США Дональда Трампа та лідера рф володимира путіна в Угорщині офіційно відкладено. Як повідомляє агентство Reuters, переговори опинилися під загрозою після того, як москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, "немає планів щодо зустрічі президента Трампа з президентом путіним найближчим часом". Попередня розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та главою мзс росії сергієм лавровим, хоч і була "продуктивною", не привела до домовленості про особисту зустріч.

Минулого тижня Трамп заявив, що планує новий саміт із путіним у Будапешті, щоб "знайти шлях до завершення війни". Проте кремль наполягає: будь-яке перемир’я можливе лише після того, як Україна погодиться на додаткові територіальні поступки. Саме ця позиція і стала каменем спотикання для американців.

Європейські лідери, серед яких Велика Британія, Франція, Німеччина та ЄС, закликали Вашингтон наполягати на негайному припиненні вогню без попередніх умов. Вони підтримали ідею Трампа, що нинішня лінія фронту має стати основою для подальших переговорів.

Джерела в європейських дипломатичних колах заявили Reuters, що відкладення зустрічі між лавровим і Рубіо свідчить про сумніви Вашингтона у доцільності саміту.

Гадаю, росіяни хотіли забагато, і для американців стало очевидно, що для Трампа в Будапешті не буде жодної угоди

– сказав один із дипломатів.

Інший співрозмовник уточнив, що Москва "зовсім не змінила своєї позиції і не погоджується "зупинитися на місці"", натякаючи, що переговори зайшли у глухий кут.

У кремлі підтвердили, що дата нової зустрічі поки що не визначена. російський речник дмитро пєсков заявив:

"Послухайте, ми розуміємо президентів, але ми не можемо відкладати те, що не було остаточно узгоджено. Ні президент Трамп, ні президент путін не називали точних дат".

Раніше Лавров зазначав, що місце і час саміту не є головним, а важливіше – "сутність реалізації домовленостей, досягнутих на Алясці".

Тим часом у Європі зростає занепокоєння, що Трамп може знову зустрітися з путіним без жодних поступок від росії. Угорщина, де мав пройти саміт, залишається спірним місцем – адже прем’єр Віктор Орбан є одним із небагатьох європейських лідерів, хто зберігає теплі відносини з москвою.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Аляска
Марко Рубіо
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Німеччина
Угорщина
Україна
Віктор Орбан