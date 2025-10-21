Встреча Трампа и Путина в Будапеште сорвалась: Москва захотела слишком многого – Reuters

Запланированный саммит президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина в Венгрии официально отложен. Как сообщает агентство Reuters, переговоры оказались под угрозой после того, как Москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, «нет планов по встрече президента Трампа с президентом Путиным в ближайшее время». Предварительный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, хоть и был «продуктивным», не привел к договоренности о личной встрече.

На прошлой неделе Трамп заявил, что планирует новый саммит с Путиным в Будапеште, чтобы «найти путь к завершению войны». Однако Кремль настаивает: любое перемирие возможно только после того, как Украина согласится на дополнительные территориальные уступки. Именно эта позиция и стала камнем преткновения для американцев.

Европейские лидеры, среди которых Великобритания, Франция, Германия и ЕС, призвали Вашингтон настаивать на немедленном прекращении огня без предварительных условий. Они поддержали идею Трампа, что нынешняя линия фронта должна стать основой для дальнейших переговоров.

Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN

Источники в европейских дипломатических кругах заявили Reuters, что отложение встречи между Лавровым и Рубио свидетельствует о сомнениях Вашингтона в целесообразности саммита.

Думаю, русские хотели слишком многого, и для американцев стало очевидно, что для Трампа в Будапеште не будет никакого соглашения – сказал один из дипломатов.

Другой собеседник уточнил, что Москва «совсем не изменила своей позиции и не соглашается «остановиться на месте»», намекая, что переговоры зашли в тупик.

В Кремле подтвердили, что дата новой встречи пока не определена. Российский спикер Дмитрий Песков заявил:

«Послушайте, мы понимаем президентов, но мы не можем откладывать то, что не было окончательно согласовано. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных дат».

Ранее Лавров отмечал, что место и время саммита не являются главным, а важнее – «суть реализации договоренностей, достигнутых на Аляске».

Тем временем в Европе растет беспокойство, что Трамп может снова встретиться с Путиным без каких-либо уступок от России. Венгрия, где должен был пройти саммит, остается спорным местом – ведь премьер Виктор Орбан является одним из немногих европейских лидеров, кто сохраняет теплые отношения с Москвой.

