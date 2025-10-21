Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого дома

Подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в Будапеште временно приостановлена. Об этом сообщил старший корреспондент Белого дома Гарретт Хейк, ссылаясь на источники среди высокопоставленных чиновников США, пишет УНН.

Подробности

По данным Гарретта Хейка, планирование саммита Трампа и Путина сейчас остановлено. Хотя предварительные консультации между министром иностранных дел США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым оказались "продуктивными", президент США пришел к выводу, что обе стороны пока недостаточно готовы к полноценным переговорам.

Президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас – сообщил журналист.

Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN

Напомним

После телефонного разговора Трампа с Путиным накануне встречи американского президента с украинским, было сообщено, что Трамп и Путин могут встретиться в Будапеште.

Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России была запланирована на 30 октября в Будапеште. Эта встреча должна была предшествовать возможному саммиту США-РФ.

Недавно появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы получил "серьезное предупреждение" от бывшего агента СВР Андрея Безрукова о "британском заговоре с целью его убийства", если он решит поехать в Венгрию на встречу с Трампом.

Болгария готова разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев

Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal