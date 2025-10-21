$41.760.03
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого дома
14:07 • 11869 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 20205 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 14917 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 18811 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 21449 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 21387 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 20410 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19158 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17422 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого дома

Киев • УНН

 3916 просмотра

Планирование саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным временно приостановлено. Трамп считает, что стороны еще недостаточно готовы к полноценным переговорам, несмотря на продуктивные предварительные консультации.

Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого дома

Подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в Будапеште временно приостановлена. Об этом сообщил старший корреспондент Белого дома Гарретт Хейк, ссылаясь на источники среди высокопоставленных чиновников США, пишет УНН.

Подробности

По данным Гарретта Хейка, планирование саммита Трампа и Путина сейчас остановлено. Хотя предварительные консультации между министром иностранных дел США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым оказались "продуктивными", президент США пришел к выводу, что обе стороны пока недостаточно готовы к полноценным переговорам.

Президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас 

– сообщил журналист.

Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN21.10.25, 08:00 • 17589 просмотров

Напомним

После телефонного разговора Трампа с Путиным накануне встречи американского президента с украинским, было сообщено, что Трамп и Путин могут встретиться в Будапеште. 

Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России была запланирована на 30 октября в Будапеште. Эта встреча должна была предшествовать возможному саммиту США-РФ. 

Недавно появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы получил "серьезное предупреждение" от бывшего агента СВР Андрея Безрукова о "британском заговоре с целью его убийства", если он решит поехать в Венгрию на встречу с Трампом.

Болгария готова разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев

Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal21.10.25, 14:26 • 3292 просмотра

Степан Гафтко

