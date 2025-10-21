Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого дома
Киев • УНН
Планирование саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным временно приостановлено. Трамп считает, что стороны еще недостаточно готовы к полноценным переговорам, несмотря на продуктивные предварительные консультации.
Подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в Будапеште временно приостановлена. Об этом сообщил старший корреспондент Белого дома Гарретт Хейк, ссылаясь на источники среди высокопоставленных чиновников США, пишет УНН.
Подробности
По данным Гарретта Хейка, планирование саммита Трампа и Путина сейчас остановлено. Хотя предварительные консультации между министром иностранных дел США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым оказались "продуктивными", президент США пришел к выводу, что обе стороны пока недостаточно готовы к полноценным переговорам.
Президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN21.10.25, 08:00 • 17589 просмотров
Напомним
После телефонного разговора Трампа с Путиным накануне встречи американского президента с украинским, было сообщено, что Трамп и Путин могут встретиться в Будапеште.
Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России была запланирована на 30 октября в Будапеште. Эта встреча должна была предшествовать возможному саммиту США-РФ.
Недавно появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы получил "серьезное предупреждение" от бывшего агента СВР Андрея Безрукова о "британском заговоре с целью его убийства", если он решит поехать в Венгрию на встречу с Трампом.
Болгария готова разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев
Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal21.10.25, 14:26 • 3292 просмотра