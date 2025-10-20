$41.730.10
Болгарія готова надати путіну повітряний коридор для поїздки до Будапешта – глава МЗС Георгієв

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Болгарія готова дозволити проліт літака Володимира Путіна над своєю територією для зустрічі з Дональдом Трампом у Будапешті. Про це заявив глава МЗС Болгарії Георгій Георгієв, якщо російський лідер офіційно звернеться з таким проханням.

Болгарія готова надати путіну повітряний коридор для поїздки до Будапешта – глава МЗС Георгієв

Болгарія заявила про готовність дозволити проліт літака володимира путіна над своєю територією, якщо російський лідер офіційно звернеться з таким проханням, щоб потрапити до Будапешта на можливу зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив глава МЗС Болгарії Георгій Георгієв, пише УНН.

Деталі

Георгієв під час засідання Ради з питань закордонних справ у Люксембурзі, відповідаючи на запитання журналістки Болгарського національного радіо Ангеліни Піскової заявив, що його країна може надати дозвіл на проліт літака путіна на шляху до Будапешту для переговорів із Трампом. 

Держсекретар США Рубіо може зустрітися з лавровим 23 жовтня для підготовки саміту - Reuters20.10.25, 17:35 • 1850 переглядiв

Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була опосередкована всіма можливими способами 

– зазначив Георгієв.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що Софія готова відкрити повітряний простір для російського літака, міністр відповів коротко, але показово: "А як пропонується провести зустріч, якщо один із учасників не зможе на неї прибути?".

рф "глибоко та серйозно готується" до майбутньої зустрічі з Трампом - МЗС росії20.10.25, 05:47 • 4558 переглядiв

Степан Гафтко

