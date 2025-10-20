Болгарія готова надати путіну повітряний коридор для поїздки до Будапешта – глава МЗС Георгієв
Київ • УНН
Болгарія заявила про готовність дозволити проліт літака володимира путіна над своєю територією, якщо російський лідер офіційно звернеться з таким проханням, щоб потрапити до Будапешта на можливу зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив глава МЗС Болгарії Георгій Георгієв, пише УНН.
Деталі
Георгієв під час засідання Ради з питань закордонних справ у Люксембурзі, відповідаючи на запитання журналістки Болгарського національного радіо Ангеліни Піскової заявив, що його країна може надати дозвіл на проліт літака путіна на шляху до Будапешту для переговорів із Трампом.
Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була опосередкована всіма можливими способами
На уточнювальне запитання, чи означає це, що Софія готова відкрити повітряний простір для російського літака, міністр відповів коротко, але показово: "А як пропонується провести зустріч, якщо один із учасників не зможе на неї прибути?".
