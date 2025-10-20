Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для поездки в Будапешт – глава МИД Георгиев

Болгария заявила о готовности разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией, если российский лидер официально обратится с такой просьбой, чтобы попасть в Будапешт на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев, пишет УНН.

Георгиев во время заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге, отвечая на вопрос журналистки Болгарского национального радио Ангелины Писковой, заявил, что его страна может предоставить разрешение на пролет самолета Путина на пути в Будапешт для переговоров с Трампом.

Госсекретарь США Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября для подготовки саммита - Reuters

Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была опосредована всеми возможными способами