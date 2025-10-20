$41.730.10
Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для поездки в Будапешт – глава МИД Георгиев

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Болгария готова разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев, если российский лидер официально обратится с такой просьбой.

Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для поездки в Будапешт – глава МИД Георгиев

Болгария заявила о готовности разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией, если российский лидер официально обратится с такой просьбой, чтобы попасть в Будапешт на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев, пишет УНН.

Детали

Георгиев во время заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге, отвечая на вопрос журналистки Болгарского национального радио Ангелины Писковой, заявил, что его страна может предоставить разрешение на пролет самолета Путина на пути в Будапешт для переговоров с Трампом.

Госсекретарь США Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября для подготовки саммита - Reuters20.10.25, 17:35 • 1810 просмотров

Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была опосредована всеми возможными способами

– отметил Георгиев.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что София готова открыть воздушное пространство для российского самолета, министр ответил коротко, но показательно: "А как предлагается провести встречу, если один из участников не сможет на нее прибыть?".

рф "глубоко и серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом - МИД россии20.10.25, 05:47 • 4530 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Владимир Путин
Reuters
Дональд Трамп
Люксембург
Болгария
Будапешт