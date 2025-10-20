Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для поездки в Будапешт – глава МИД Георгиев
Киев • УНН
Болгария заявила о готовности разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией, если российский лидер официально обратится с такой просьбой, чтобы попасть в Будапешт на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев, пишет УНН.
Детали
Георгиев во время заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге, отвечая на вопрос журналистки Болгарского национального радио Ангелины Писковой, заявил, что его страна может предоставить разрешение на пролет самолета Путина на пути в Будапешт для переговоров с Трампом.
Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была опосредована всеми возможными способами
На уточняющий вопрос, означает ли это, что София готова открыть воздушное пространство для российского самолета, министр ответил коротко, но показательно: "А как предлагается провести встречу, если один из участников не сможет на нее прибыть?".
