Зустріч Рубіо та лаврова планувалася в Будапешті 30 жовтня - FT із посиланням на чиновника ФРН
Київ • УНН
Зустріч держсекретаря США та міністра закордонних справ росії була запланована на 30 жовтня в Будапешті. Ця зустріч мала передувати можливому саміту США-рф.
Напередодні ймовірного саміту США-рф, який поки що не узгоджено, має відбутись зустріч російського міністра іноземних справ та держсекретаря Сполучених Штатів. Як повідомляє Financial Times з посиланням на неназваного німецького чиновника, ця зустріч планувалась на кінець жовтня у столиці Угорщини.
Передає УНН із посиланням на FT.
Деталі
Представники США та росії минулого тижня планували зустрітися для консультацій перед імовірним самітом США-рф за участю очільника кремля володимира путіна та президента США Дональда Трампа.
Міністри закордонних справ Росії та США мали прибути до Будапешта 30 жовтня, додав чиновник.
Це ж джерело: існує "очікуваність", що глава уряду Угорщини Віктор Орбан повідомить плани напередодні зустрічі Трампа та путіна, якщо відповідний саміт буде узгоджений. Ідеться навіть про зустріч між європейцями та президентом США. Втім, поки що нічого не підтверджено.
Додамо
В рф знов заговорили про те, що умови миру з боку кремля щодо України залишаються незмінними "від серпневого саміту між президентами США і РФ". Коли саме відбудеться наступна зустріч Трампа і путіна, поки невідомо.
Нагадаємо
Нещодавно з'явилась інформація, що російський диктатор володимир путін нібито отримав "серйозне попередження" від колишнього агента СВР Андрія Безрукова про "британську змову з метою його вбивства", якщо він вирішить поїхати до Угорщини на зустріч з Трампом.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що зустріч Трампа з путіним у Будапешті може стати початком кінця ілюзій очільника кремля про імперію.
Болгарія готова дозволити проліт літака володимира путіна над своєю територією для зустрічі з Дональдом Трампом у Будапешті. Про це заявив глава МЗС Болгарії Георгій Георгієв
На тлі імовірних переговорів в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і главою кремля володимиром путіним, з'являються коментарі з боку представників європейського політикуму. Серед них, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який наголосив, що Україна має бути включена до будь-якої угоди, що стосується її країни.