Накануне вероятного саммита США-РФ, который пока не согласован, должна состояться встреча российского министра иностранных дел и госсекретаря Соединенных Штатов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, эта встреча планировалась на конец октября в столице Венгрии.

Представители США и России на прошлой неделе планировали встретиться для консультаций перед вероятным саммитом США-РФ с участием главы кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Министры иностранных дел России и США должны были прибыть в Будапешт 30 октября, добавил чиновник. - пишет издание, ссылаясь на анонимное сообщение чиновника из Германии.

Тот же источник: существует "ожидание", что глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщит планы накануне встречи Трампа и Путина, если соответствующий саммит будет согласован. Речь идет даже о встрече между европейцами и президентом США. Впрочем, пока ничего не подтверждено.

В РФ вновь заговорили о том, что условия мира со стороны Кремля в отношении Украины остаются неизменными "от августовского саммита между президентами США и РФ". Когда именно состоится следующая встреча Трампа и Путина, пока неизвестно.

Недавно появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы получил "серьезное предупреждение" от бывшего агента СВР Андрея Безрукова о "британском заговоре с целью его убийства", если он решит поехать в Венгрию на встречу с Трампом.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что встреча Трампа с Путиным в Будапеште может стать началом конца иллюзий главы Кремля об империи.

Болгария готова разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев

На фоне вероятных переговоров в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, появляются комментарии со стороны представителей европейского политикума. Среди них, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который подчеркнул, что Украина должна быть включена в любое соглашение, касающееся ее страны.