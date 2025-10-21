$41.760.03
12:57 • 1384 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 7692 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 14242 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 16976 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 17128 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 17644 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 16288 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 15054 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
21 октября, 06:03
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
Встреча Рубио и Лаврова планировалась в Будапеште 30 октября - FT со ссылкой на чиновника ФРГ

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России была запланирована на 30 октября в Будапеште. Эта встреча должна была предшествовать возможному саммиту США-РФ.

Встреча Рубио и Лаврова планировалась в Будапеште 30 октября - FT со ссылкой на чиновника ФРГ

Накануне вероятного саммита США-РФ, который пока не согласован, должна состояться встреча российского министра иностранных дел и госсекретаря Соединенных Штатов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, эта встреча планировалась на конец октября в столице Венгрии.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

Представители США и России на прошлой неделе планировали встретиться для консультаций перед вероятным саммитом США-РФ с участием главы кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Министры иностранных дел России и США должны были прибыть в Будапешт 30 октября, добавил чиновник.

- пишет издание, ссылаясь на анонимное сообщение чиновника из Германии.

Тот же источник: существует "ожидание", что глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщит планы накануне встречи Трампа и Путина, если соответствующий саммит будет согласован. Речь идет даже о встрече между европейцами и президентом США. Впрочем, пока ничего не подтверждено.

Добавим

В РФ вновь заговорили о том, что условия мира со стороны Кремля в отношении Украины остаются неизменными "от августовского саммита между президентами США и РФ". Когда именно состоится следующая встреча Трампа и Путина, пока неизвестно.

Напомним

Недавно появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы получил "серьезное предупреждение" от бывшего агента СВР Андрея Безрукова о "британском заговоре с целью его убийства", если он решит поехать в Венгрию на встречу с Трампом.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что встреча Трампа с Путиным в Будапеште может стать началом конца иллюзий главы Кремля об империи.

Болгария готова разрешить пролет самолета Владимира Путина над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Болгарии Георгий Георгиев

На фоне вероятных переговоров в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, появляются комментарии со стороны представителей европейского политикума. Среди них, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который подчеркнул, что Украина должна быть включена в любое соглашение, касающееся ее страны.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Financial Times
Дональд Трамп
Болгария
Германия
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан