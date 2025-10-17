Голова МЗС ФРН: Будапешт - це ще одна спроба змусити путіна серйозно переговорити з Україною
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна повинна бути включена до будь-якої угоди, що її стосується. Він розглядає заплановані переговори в Будапешті як спробу переконати путіна розпочати серйозні переговори з Україною.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що Україна має бути включена до будь-якої угоди, що стосується її країни і заявив, що заплановані переговори в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і главою кремля володимиром путіним були другою спробою змусити путіна визнати необхідність серйозних переговорів з Україною, пише УНН з посиланням на tagesschau та Reuters.
Не повинно бути жодного рішення щодо України без України
Він вказав, що розуміє заплановані переговори в Будапешті як спробу переконати путіна розпочати серйозні переговори з Україною.
Я розглядаю переговори в Будапешті як другу спробу, після переговорів на Алясці, переконати путіна нарешті серйозно переговорити з Україною
"Україна наполягатиме на цьому, і вона має підтримку Федеративної Республіки Німеччина", - сказав Вадефуль.
