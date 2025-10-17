Глава МИД ФРГ: Будапешт - это еще одна попытка заставить путина серьезно переговорить с Украиной
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина должна быть включена в любое соглашение, касающееся ее. Он рассматривает запланированные переговоры в Будапеште как попытку убедить путина начать серьезные переговоры с Украиной.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Украина должна быть включена в любое соглашение, касающееся ее страны, и заявил, что запланированные переговоры в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным были второй попыткой заставить путина признать необходимость серьезных переговоров с Украиной, пишет УНН со ссылкой на tagesschau и Reuters.
Не должно быть никакого решения по Украине без Украины
Он указал, что понимает запланированные переговоры в Будапеште как попытку убедить путина начать серьезные переговоры с Украиной.
Я рассматриваю переговоры в Будапеште как вторую попытку, после переговоров на Аляске, убедить путина наконец серьезно переговорить с Украиной
"Украина будет настаивать на этом, и она имеет поддержку Федеративной Республики Германия", - сказал Вадефуль.
