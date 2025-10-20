Російський шпигун заявив, що путіна у Будапешті планують вбити за змовою британських спецслужб

Російський диктатор володимир путін отримав "серйозне попередження" від колишнього агента СВР Андрія Безрукова про нібито британську змову з метою його вбивства, якщо він вирішить поїхати до Угорщини на зустріч із Дональдом Трампом. Про це йдеться у матеріалі Еxpress, пише УНН.

Безруков закликав перенести зустріч до Дубая, аби уникнути "абсолютно підступної операції" з боку британців.

У мене дуже, дуже серйозні побоювання щодо Будапешта

Безрукова викрили, коли ФБР затримало російську гламурну шпигунку Анну Чепмен, яка тоді була громадянкою Великої Британії. Обидва брали участь у обміні шпигунами за участю 10 російських агентів того ж року.

Зеленський про зустріч Трампа та путіна в Будапешті: президент США хоче закінчення війни

Сьогодні 65-річний Безруков викладає у московському інституті міжнародних відносин і працює радником у "Роснєфті".

Весь менталітет британців влаштований таким чином, що якщо Путіна не існує, то немає проблем... по-перше, Росія розпадеться