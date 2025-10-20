Російський шпигун заявив, що путіна у Будапешті планують вбити за змовою британських спецслужб
Колишній агент СВР андрій безруков попередив володимира путіна про британську змову з метою його вбивства в Будапешті. Він закликав перенести зустріч з Дональдом Трампом до Дубая.
Російський диктатор володимир путін отримав "серйозне попередження" від колишнього агента СВР Андрія Безрукова про нібито британську змову з метою його вбивства, якщо він вирішить поїхати до Угорщини на зустріч із Дональдом Трампом. Про це йдеться у матеріалі Еxpress, пише УНН.
Деталі
Безруков закликав перенести зустріч до Дубая, аби уникнути "абсолютно підступної операції" з боку британців.
У мене дуже, дуже серйозні побоювання щодо Будапешта
Безрукова викрили, коли ФБР затримало російську гламурну шпигунку Анну Чепмен, яка тоді була громадянкою Великої Британії. Обидва брали участь у обміні шпигунами за участю 10 російських агентів того ж року.
Сьогодні 65-річний Безруков викладає у московському інституті міжнародних відносин і працює радником у "Роснєфті".
Весь менталітет британців влаштований таким чином, що якщо Путіна не існує, то немає проблем... по-перше, Росія розпадеться
