08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Зеленський про зустріч Трампа та путіна в Будапешті: президент США хоче закінчення війни

Київ • УНН

 1042 перегляди

Президент України повідомив, що його американський коллега прагне закінчення російсько-української війни і меседж Трампа про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення, на думку глави держави - позитивний. Водночас Володимир Зеленський не вважає Будапешт найкращим майданчиком для переговорів США-рф

Зеленський про зустріч Трампа та путіна в Будапешті: президент США хоче закінчення війни

Президент США Дональд Трамп хоче закінчення війни й знайти той чи інший формат для цього. Він вважає, що "угорський формат" його зустрічі з російським диктатором володимиром путіни може бути наступним кроком, який принесе результати. Київ розділяє з Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Деталі

Зеленський про Будапешт, як майданчик зустрічі Трампа та путіна.

Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою. Бо було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр Віткор Орбан – ред.), який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене

-  заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Орбан серед тих людей, які просувають думку щодо начебто безумовних переваг росії у війні проти України.

Настрій, що росія начебто виграє на полі бою, присутній в тих чи інших колах Сполучених Штатів Америки, так само, як і протилежний настрій – росія нічого не виграє. Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг росії в цій війні, є й чинний прем'єр-міністр Угорщини. І коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення

- сказав Зеленський. 

Президент нагадав, що коли Орбан їздив у росію, в Китай, в США і пробував набирати для себе політичної ваги, Україна казала, що не не давала йому ніяких повноважень, і зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь.

Можливо, путін намагається виграти час - Трамп17.10.25, 22:02 • 3047 переглядiв

Зеленський про очікування Трампа від зустрічі в Будапешті

Президент Трамп хоче закінчення війни, хоче знайти той чи інший формат для цього. І відповідно формат зустрічей або перемовин. І він вважає, що "угорський формат" може бути таким кроком – наступним кроком або кроком, який принесе ті результати, які він хоче. Ми розділяємо з Президентом Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни. Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою точку зору, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, – позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі

- заявив Зеленський.

Позиція Трампа після зустрічі із Зеленським здивувала деяких європейських партнерів - ЗМІ18.10.25, 14:39 • 12474 перегляди

Паралель з Будапештським меморандумом Зеленський також зазначив, що Будапештський меморандум – це загалом погано для України історично. Повтор "Будапешту" теж не може бути позитивним. Серед учасників Будапештського меморандуму є різні країни, включно зі США. Зеленський зазначив, що сказав про це Президенту Трампу.

Доповнення

16 жовтня напередодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що на цьому тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.

 Згодом Зеленський закликав президента США Дональда Трампа бути жорсткішим щодо російського диктатора володимира путіна. Він також заявив, що готовий приєднатися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті та залишається оптимістичним, попри те, що США не надали йому зброї, про яку він просив.

Анна Мурашко

