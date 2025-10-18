$41.640.00
Ексклюзив
10:58 • 4866 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 10163 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
08:50 • 11719 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 31367 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 56054 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 42573 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 45792 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 35694 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25113 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22444 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Позиція Трампа після зустрічі із Зеленським здивувала деяких європейських партнерів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні була "нелегкою", а деякі європейські лідери були здивовані зміною думки Трампа. Це сталося після його тривалої розмови з російським диктатором путіним.

Позиція Трампа після зустрічі із Зеленським здивувала деяких європейських партнерів - ЗМІ

Деякі європейські партнери після зустрічі Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у розмові з українським лідером були здивовані позицією Трампа. Про це пише видання Axios з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Зеленський сподівався покинути Вашингтон з обіцянками щодо нових озброєнь для України, але побачив, що Трамп перебуває в зовсім іншому настрої на наступний день після тривалої телефонної розмови російським диктатором володимиром путіним.

Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою18.10.25, 02:31 • 56055 переглядiв

Одне з джерел видання сказало, що зустріч "була нелегкою", а інше просто зазначило, що "вона була поганою". Зустріч закінчилася через 2,5 години.

"Я думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня", - сказав Трамп.

Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну конференцію з європейськими лідерами.

Деякі з них, за словами джерела, яке брало участь у розмові, "були здивовані очевидною зміною думки Трампа".

"Невдовзі після цього лідери почали випускати скоординовані заяви на підтримку України - це було явним свідченням того, що зустріч з Трампом не була успішною", - додає видання.

Нагадаємо

Під час переговорів у Вашингтоні Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп обговорили шляхи завершення війни, можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, перспективи мирних домовленостей із росією та участь американських компаній у відновленні української енергетичної інфраструктури після обстрілів.

Павло Башинський

