Позиція Трампа після зустрічі із Зеленським здивувала деяких європейських партнерів - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні була "нелегкою", а деякі європейські лідери були здивовані зміною думки Трампа. Це сталося після його тривалої розмови з російським диктатором путіним.
Деякі європейські партнери після зустрічі Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у розмові з українським лідером були здивовані позицією Трампа. Про це пише видання Axios з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Зеленський сподівався покинути Вашингтон з обіцянками щодо нових озброєнь для України, але побачив, що Трамп перебуває в зовсім іншому настрої на наступний день після тривалої телефонної розмови російським диктатором володимиром путіним.
Одне з джерел видання сказало, що зустріч "була нелегкою", а інше просто зазначило, що "вона була поганою". Зустріч закінчилася через 2,5 години.
"Я думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня", - сказав Трамп.
Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну конференцію з європейськими лідерами.
Деякі з них, за словами джерела, яке брало участь у розмові, "були здивовані очевидною зміною думки Трампа".
"Невдовзі після цього лідери почали випускати скоординовані заяви на підтримку України - це було явним свідченням того, що зустріч з Трампом не була успішною", - додає видання.
Нагадаємо
Під час переговорів у Вашингтоні Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп обговорили шляхи завершення війни, можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, перспективи мирних домовленостей із росією та участь американських компаній у відновленні української енергетичної інфраструктури після обстрілів.