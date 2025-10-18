Позиция Трампа после встречи с Зеленским удивила некоторых европейских партнеров - СМИ
Киев • УНН
Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне была "нелегкой", а некоторые европейские лидеры были удивлены изменением мнения Трампа. Это произошло после его продолжительного разговора с российским диктатором путиным.
Некоторые европейские партнеры после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в разговоре с украинским лидером были удивлены позицией Трампа. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обещаниями о новых вооружениях для Украины, но увидел, что Трамп находится в совершенно другом настроении на следующий день после длительного телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным.
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной18.10.25, 02:31 • 55526 просмотров
Один из источников издания сказал, что встреча "была нелегкой", а другой просто отметил, что "она была плохой". Встреча закончилась через 2,5 часа.
"Я думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе", - сказал Трамп.
Зеленский после встречи с Трампом провел телефонную конференцию с европейскими лидерами.
Некоторые из них, по словам источника, участвовавшего в разговоре, "были удивлены очевидным изменением мнения Трампа".
"Вскоре после этого лидеры начали выпускать скоординированные заявления в поддержку Украины - это было явным свидетельством того, что встреча с Трампом не была успешной", - добавляет издание.
Напомним
Во время переговоров в Вашингтоне Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп обсудили пути завершения войны, возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, перспективы мирных договоренностей с россией и участие американских компаний в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры после обстрелов.