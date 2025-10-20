Зеленский о встрече Трампа и Путина в Будапеште: президент США хочет окончания войны

Президент США Дональд Трамп хочет окончания войны и найти тот или иной формат для этого. Он считает, что "венгерский формат" его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным может быть следующим шагом, который принесет результаты. Киев разделяет с Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Детали

Зеленский о Будапеште как площадке встречи Трампа и Путина.

Я не считаю, что Будапешт – лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что я отдал достаточно своего времени для встречи с господином Виткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной. Потому что было много разных достойных вариантов – и это Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция. Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр Виктор Орбан – ред.), который везде блокирует Украину, может сделать что-то позитивное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что Орбан среди тех людей, которые продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в войне против Украины.

Настроение, что Россия якобы выигрывает на поле боя, присутствует в тех или иных кругах Соединенных Штатов Америки, так же, как и противоположное настроение – Россия ничего не выигрывает. Мне кажется, что среди людей, которые постоянно продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии. И когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что когда Орбан ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, Украина говорила, что не давала ему никаких полномочий, и в конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее.

Возможно, путин пытается выиграть время - Трамп

Зеленский об ожиданиях Трампа от встречи в Будапеште

Президент Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого. И соответственно формат встреч или переговоров. И он считает, что "венгерский формат" может быть таким шагом – следующим шагом или шагом, который принесет те результаты, которые он хочет. Мы разделяем с Президентом Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны. После многих кругов разговора в течение этих более двух часов с ним и с его командой, его месседж, на мою точку зрения, что стоим там, где стоим на линии соприкосновения, – позитивный. Если будет понимание всех сторон, что имеется в виду - заявил Зеленский.

Позиция Трампа после встречи с Зеленским удивила некоторых европейских партнеров - СМИ

Параллель с Будапештским меморандумом Зеленский также отметил, что Будапештский меморандум – это в целом плохо для Украины исторически. Повтор "Будапешта" тоже не может быть позитивным. Среди участников Будапештского меморандума есть разные страны, включая США. Зеленский отметил, что сказал об этом Президенту Трампу.

Дополнение

16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с Путиным. Трамп заявил, что на этой неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между РФ и Украиной.

Впоследствии Зеленский призвал президента США Дональда Трампа быть жестче в отношении российского диктатора Владимира Путина. Он также заявил, что готов присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште и остается оптимистичным, несмотря на то, что США не предоставили ему оружия, о котором он просил.