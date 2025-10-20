Зеленский о встрече Трампа и Путина в Будапеште: президент США хочет окончания войны

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 2416 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 12928 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 5956 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 12416 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 16838 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 22368 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 61758 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96173 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 52908 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47228 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярные новости
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому20 октября, 00:21 • 28015 просмотра
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи20 октября, 00:48 • 13425 просмотра
Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святыхPhoto20 октября, 01:06 • 9852 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности20 октября, 01:54 • 22329 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда04:49 • 18643 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 12902 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 9516 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96163 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 63859 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 142926 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 51514 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 54392 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 73324 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 72346 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 98628 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс

Зеленский о встрече Трампа и Путина в Будапеште: президент США хочет окончания войны

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Президент Украины сообщил, что его американский коллега стремится к окончанию российско-украинской войны, и месседж Трампа о том, чтобы остановиться на линии соприкосновения, по мнению главы государства - позитивный. В то же время Владимир Зеленский не считает Будапешт лучшей площадкой для переговоров США-РФ

Зеленский о встрече Трампа и Путина в Будапеште: президент США хочет окончания войны

Президент США Дональд Трамп хочет окончания войны и найти тот или иной формат для этого. Он считает, что "венгерский формат" его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным может быть следующим шагом, который принесет результаты. Киев разделяет с Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Детали

Зеленский о Будапеште как площадке встречи Трампа и Путина.

Я не считаю, что Будапешт – лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что я отдал достаточно своего времени для встречи с господином Виткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной. Потому что было много разных достойных вариантов – и это Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция. Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр Виктор Орбан – ред.), который везде блокирует Украину, может сделать что-то позитивное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное

- заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что Орбан среди тех людей, которые продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в войне против Украины.

Настроение, что Россия якобы выигрывает на поле боя, присутствует в тех или иных кругах Соединенных Штатов Америки, так же, как и противоположное настроение – Россия ничего не выигрывает. Мне кажется, что среди людей, которые постоянно продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии. И когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение

- сказал Зеленский. 

Президент напомнил, что когда Орбан ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, Украина говорила, что не давала ему никаких полномочий, и в конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее.

Возможно, путин пытается выиграть время - Трамп17.10.25, 22:02 • 3047 просмотров

Зеленский об ожиданиях Трампа от встречи в Будапеште

Президент Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого. И соответственно формат встреч или переговоров. И он считает, что "венгерский формат" может быть таким шагом – следующим шагом или шагом, который принесет те результаты, которые он хочет. Мы разделяем с Президентом Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны. После многих кругов разговора в течение этих более двух часов с ним и с его командой, его месседж, на мою точку зрения, что стоим там, где стоим на линии соприкосновения, – позитивный. Если будет понимание всех сторон, что имеется в виду

- заявил Зеленский.

Позиция Трампа после встречи с Зеленским удивила некоторых европейских партнеров - СМИ18.10.25, 14:39 • 12473 просмотра

Параллель с Будапештским меморандумом Зеленский также отметил, что Будапештский меморандум – это в целом плохо для Украины исторически. Повтор "Будапешта" тоже не может быть позитивным. Среди участников Будапештского меморандума есть разные страны, включая США. Зеленский отметил, что сказал об этом Президенту Трампу.

Дополнение

16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с Путиным. Трамп заявил, что на этой неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между РФ и Украиной.

 Впоследствии Зеленский призвал президента США Дональда Трампа быть жестче в отношении российского диктатора Владимира Путина. Он также заявил, что готов присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште и остается оптимистичным, несмотря на то, что США не предоставили ему оружия, о котором он просил.

Анна Мурашко

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Австрия
Швейцария
Дональд Трамп
Париж
Саудовская Аравия
Катар
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина
Ватикан
Виктор Орбан